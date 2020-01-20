بعد صرف تعويضات أهالي النوبة ..أحمد موسى لـ"السيسي": ربنا يكرمك



ووجه "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البد"، مساء الاثنين، الشكر للدكتورة فايزة ابو النجا، لأنها بذلت مجهودا كبيرا في ملف التعويضات للنوبيين، مؤكدا أن النوبيين رفضوا أموال المنظمات الممولة ووقفوا بجانب مصر.



وأشار الإعلامي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء سلم تعويضات متضرري النوبة في احتفالية كبرى بأسوان.



علق الإعلامي أحمد موسى، على صرف تعويضات أهالي النوبة بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة في 2017 قائلًا: "رجل وربنا يكرمك.. الدولة مش بتاكل حق الناس"، مشيرا إلى أن معظم أراض النوبة يتحكم فيها الورثة ورغم ذلك الدولة والقيادة السياسية حريصون على حقهم.