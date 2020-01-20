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للزملكاوية.. موقع تذكرتي "tazkarti.com" يتيح فرصة للذهاب إلى مباراة Zamalek Vs Mazembe عن طريق حجز تذكرة المباراة عبر هذا الرابط | البطولة الأفريقية

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:37 م
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تذكرتي tazkarti.com
تذكرتي tazkarti.com
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للزملكاوية.. موقع تذكرتي "tazkarti.com" يتيح فرصة للذهاب إلى مباراة Zamalek Vs Mazembe عن طريق حجز تذكرة المباراة عبر هذا الرابط | البطولة الأفريقية

فتح موقع تذكرتي "tazkarti.com" أمام جماهير نادي الزمالك باب حجز تذاكر مباراة فريقهم أمام مازيمبي الكونجولي، والتي ستقام في مصر الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وبدأت منذ الساعات الأولى من اليوم الإثنين عملية حجز تذاكر مباراة الزمالك وزيسكو عبر موقع تذكرتي التي تقام بحضور جماهيري على ستاد السلام بالقاهرة.

وننشر لينك موقع تذكرتي "tazkarti.com" لحجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي، إلكترونيا من خلال الحسابات المسجلة مسبقا على الموقع وبطاقة المشجع "Fan ID".

موقع تذكرتي tazkarti حجز تذاكر مباراة الزمالك ومازيمبي

وكانت الجهات الأمنية أعلنت موافقتها على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الزمالك ومازيمبي، استجابة للطلب المقدم من النادي الذي تلزمه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على خوض اللقاءات على أرضه بحضور الجماهير.

وحددت إدارة النادي القيمة المادية لتذكرة الدرجة الثالثة يسار بـ50 جنيها و75 جنيها للدرجة الثانية و100 جنيه للدرجة الأولى يسار، و200 جنيه للمقصورة الجانبية و300 للمقصورة الرئيسية.

ويتواجد الزمالك في المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف مازيمبي الكونجولي المتصدر برصيد 10 نقاط.

ويتطلع الزمالك إلى فوز مهم على أرضه ووسط جماهيره يبعده أكثر عن أصحاب المركزين الثالث والرابع وهم زيسكو وأول أغسطس، حيث يمتلك كل منهما نقطتين فقط من ثلاث مباريات.

خطوات حجز التذاكر من موقع تذكرتي tazkarti 

طريقة حجز تذاكر المباريات عبر موقع تذكرتي tazkarti 

أصدرت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي tazkarti على موقع "فيسبوك" طريقة الحصول على تذاكر المباريات على النحو التالي:

الدخول إلى رابط موقع تذكرتي اضغط هنا، وتسجيل الدخول لحسابك من خلال اسم المستخدم والرقم السري.

ببيانات بطاقة التشجيع الخاصة بك اختر المباراة التي تريد حجز تذاكر لها ورقم الدرجة.

في حال نسيانك لبياناتك القديمة اضغط على "هل نسيت اسم المستخدم أو كلمة المرور؟" وأدخل رقمك القومي لاستعادة البيانات.

إذا لم تكن تمتلك بطاقة تشجيع سجل حساب جديد واتبع الخطوات لاستلامها.

يتم استلام التذاكر من فروع "أورانج" بالأماكن التالية: "القطامية، وألماظة، وكايرو فاستيفال، كارفور العبور، والقرية الذكية، والدقي، والهرم، ومول العرب، وعمارات العبور، وهليوبوليس، ونادي الشمس، والجمهورية، ومصطفى النحاس، والزمالك، وسيتي ستارز، ومدينة نصر، وداندي مول، والبطل، وجسر السويس، والنادي الأهلي، وأغا خان، وربيع الجيزي، وشبرا، وباب الشعرية، وحلوان، والمقطم، والمعادي، ومشعل، والمنيل".

ويقدم موقع تذكرتي tazkarti العديد من خدمات حجز تذاكر المباريات، وفعاليات المهرجانات السينمائية الكبرى، والحفلات الفنية للمشاهير.

للزملكاوية.. موقع تذكرتي "tazkarti.com" يتيح فرصة للذهاب إلى مباراة Zamalek Vs Mazembe عن طريق حجز تذكرة المباراة عبر هذا الرابط | البطولة الأفريقية
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