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تونس.. تكليف وزير المالية السابق بتشكيل الحكومة الجديدة

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:25 م
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وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ
وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ
حلمي رمضان
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أفادت وسائل إعلام تونسية، مساء اليوم الإثنين، أن "الرئيس قيس سعيد يكلف وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة"، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

وكان الرئيس التونسي، يستعد في وقت سابق من اليوم، للكشف عن هوية رئيس الحكومة القادمة؛ حيث استقبل في قصر قرطاج، 3 مرشحين ناقش معهم برامجهم الحكومية وتصوراتهم، من أصل 20 اسما اقترحتهم الأحزاب السياسية على رئاسة الجمهورية التونسية؛ لخلافة رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.

ووكانت أسماء الـ3 المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية وزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية السابق إلياس الفخفاخ.

ويذكر أن قيس سعيد، قد كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، في منتصف نوفمبر من العام الماضي، بعد طرح اسمه من جانب "حركة النهضة" التي تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه فشل يوم 10 يناير الجاري في تحصيل ثقة البرلمان بعدما عرض حكومة مستقلّة خالية من مشاركة الأحزاب السياسية.

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الكلمات المفتاحية

وزير المالية السابق وزير المالية تونس الحكومة

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