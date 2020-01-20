تونس.. تكليف وزير المالية السابق بتشكيل الحكومة الجديدة

وكان الرئيس التونسي، يستعد في وقت سابق من اليوم، للكشف عن هوية رئيس الحكومة القادمة؛ حيث استقبل في قصر قرطاج، 3 مرشحين ناقش معهم برامجهم الحكومية وتصوراتهم، من أصل 20 اسما اقترحتهم الأحزاب السياسية على رئاسة الجمهورية التونسية؛ لخلافة رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد.





ووكانت أسماء الـ3 المرشحين لرئاسة الحكومة التونسية وزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق محمد الفاضل عبدالكافي، ووزير المالية السابق إلياس الفخفاخ.





ويذكر أن قيس سعيد، قد كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة، في منتصف نوفمبر من العام الماضي، بعد طرح اسمه من جانب "حركة النهضة" التي تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنه فشل يوم 10 يناير الجاري في تحصيل ثقة البرلمان بعدما عرض حكومة مستقلّة خالية من مشاركة الأحزاب السياسية.



