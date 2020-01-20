ترتيب وليد سليمان بجدول هدافي الدوري المصري الممتاز

يقدم وليد سليمان أوراق اعتماده لمدرب الأهلي الجديد السويسري رينيه فايلر، مواصلًا تألقه مع فريقه في منافساته المختلفة، ليثبت أقدامه مع الفريق، وأمام مدربه.





وليد سليمان يتألق





ويواصل وليد سليمان، العزف في مبارايات الأهلي الأخيرة، والتي يحسمها "أبو سليم" بأقدامه الذهبية، وسط تألق لافت للجميع، وكأنه لاعبًا عشرينيًا.





هدف وليد سليمان





وأحرز وليد سليمان نجم فريق النادي الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، مسجلًا العلامة الكاملة، بالفوز في 12 جولة متتالية، هدفًا رائعًا في مباراته أمام المقاولون العرب والتي أقيمت أمس الأحد.





وليد سليمان يعزز فوز الأهلي





وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا على وصيف الدوري فريق المقاولون العرب، بهدفين نظيفين، سجلهما، حسين الشحات والمتألق وليد سليمان، ضمن مبارايات الجولة الـ14 من بطولة الدوري.





دخول وليد سليمان





وحل وليد سليمان بديلًا، وتمكن من تسجيل هدف رائع في الدقيقة الـ81 من اللقاء، في مرمى أبو سعود حارس ذئلب الجبل.





وليد سليمان في جدول الهدافين





ووصل وليد سليمان إلى الهدف رقم 60 مع المارد الأحمر في مختلف المسابقات، حيث سجل 9 أهداف حتى الآن بالقميص الأحمر خلال الموسم الحالي، بواقع 6 أهداف فى الدوري، و3 في دوري أبطال أفريقيا، خلال مشاركته في 17 مباراة هذا الموسم.





ويأتي وليد سليمان في المركز الثالث، لجدول هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 6 أهداف، بعد عبدالله السعيد المتصدر القائمة بـ10 أهداف، ومحمد شريف لاعب إنبى في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، وحسام حسن لاعب سموحة برصيد 6 أهداف، وهو نفس رصيد وليد سليمان، الذي يواصل تألقه بمباراة بعد الأخرى.



