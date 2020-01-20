استبعاد رئيس حي أول المحلة الكبرى بسبب القمامة

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إستبعاد جمال قطقاط رئيس حي أول المحلة الكبرى عن منصبه لسوء الأوضاع بالحي، حيث لاحظ محافظ الغربية خلال جولته المفاجئة صباح اليوم بالمحلة الكبرى انتشار أكوام القمامة بالشوارع ووجود تجمعات لمياه الأمطار بالإضافة إلى سوء حالة الشوارع وعدم قيام رئيس الحى بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وعدم إستغلاله للإمكانيات المتاحة بالحي.



وفي هذا الإطار؛ أكد محافظ الغربية عدم سماحه بتقاعس المسئولين عن القيام بمهامهم لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.