حبس عامل قتل طفلته بسبب "شراب الحذاء" في مدينة نصر

وتلقى قسم أول مدينة نصر، بلاغًا من الأهالى بعزبة الهجانة، يفيد بمقتل طفلة، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين وجود آثار تعذيب بالمجني عليها.





وألقى رجال المباحث، القبض على الأب الذي اعترف بجريمته، قائلا إنه طلب من ابنته البحث له عن "شراب الحذاء"، فرفضت الأمر الذي جعله يفقد أعصابه، ويتعدى عليها بالضرب، حيث ضرب رأسها في الحائط والأرض عدة مرات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، مبديا ندمه على ما اقترفت يداه في حق ابنته التى لم يتخط عمرها 14 سنة.



وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة العامه التحقيق

قررت نيابة أول مدينة نصر، مساء اليوم الاثنين، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب طفلته حتى الموت، بسبب رفضها البحث له عن "شراب الحذاء".وانتقلت النيابة لمناظرة جثة المجني عليها، حيث تبين وجود كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها نتيجة ضربها.