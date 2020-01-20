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بعد قيد كاسونجو.. تطورات جديدة لحل أزمة الزمالك واتحاد الكرة

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:29 م
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كابونجو كاسونجو
كابونجو كاسونجو
محمد جمال
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أعلن نادى الزمالك اليوم عن قيد مهاجم الفريق الكونغولي كابونجو كاسونجو، فى قائمة الفريق للموسم الجاري ليشغل المكان المتبقي فى قائمة الأبيض خلال فترة القيد الشتوي الجارية.

وأنهى نادي الزمالك أزمة قيد المهاجم الكونغولي، بعدما توصل مسؤولو الزمالك لحل مع الأتحاد المصري لكرة القدم من أجل قيد اللاعب وبالفعل استلم إداري القلعة البيضاء بطاقة اللاعب للمشاركة رسميًا مع الفريق من يناير الجاري.

وكان الأتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمخاطبة الأندية المشاركة في مسابقة الدوري بسرعة تسوية مديونياتها لدى الاتحاد قبل حلول شهر يناير المقبل حتى لا يتم إيقاف القيد للأندية التي لم تسدد مديونياتها.

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادى الزمالك توصل لحل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص مديونات النادي لدي الجبلاية من أجل قيد كاسونجو.

يذكر أن نادى الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم 24 يناير القادم فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

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كاسونجو قيد كاسونجو الزمالك ازمة كاسونجو

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