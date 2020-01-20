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بومبيو: المزيد من الإجراءات الأمريكية تأتي لدعم زعيم المعارضة الفنزويلية

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:29 م
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وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
ترجمة - منة الشريف
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إنه سيكون هناك المزيد من الإجراءات من جانب الولايات المتحدة، لدعم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غايدو، بعد لقائه مع غويدو على هامش مؤتمر إقليمي في بوغوتا.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن "الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، التي تعاني من انهيار اقتصادي وتضخم مفرط تحت قيادة الرئيس نيكولا مادورو، دولة فاشلة".

كما تحدي غايدو، المعترف به كرئيس شرعي لبلاده التي مزقتها الأزمة من قبل أكثر من 50 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة، قرار المحكمة بالسفر إلى كولومبيا.

وقال "بومبيو" للصحفيين: إني "أتوقع بالكامل أن يكون هناك المزيد من الإجراءات، التي ستتخذها الولايات المتحدة لمواصلة دعم الرئيس غويدو والشعب الفنزويلي".

وأضاف بومبيو، لا نتحدث عن عقوبات معينة ولكن يمكن للجميع أن يتوقعوا بالكامل أن الولايات المتحدة لم تفعل".

وسوف يسافر غايدو بعد ذلك إلى دافوس في سويسرا؛ لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال غايدو للصحفيين، سنعقد اجتماعات مهمة في أوروبا والاتحاد الأوروبي وتحديدا في دافوس، حيث أنه هناك قوى غير قابلة للتحقيق، مثل تلك التي تسعى إلى الديمقراطية.

ولن يؤكد غايدو ما إذا كان سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس، وستساعد هذه الرحلة على جذب الاهتمام العالمي لجويدو، في الوقت الذي يستمر فيه الجمود السياسي في فنزويلا ويتعرض البرلمان في البلاد للعنف بشكل متزايد.

ومع ذلك، هناك فرصة ضئيلة لأن تؤدي جولة غايدو إلى كسر الجمود في فنزويلا؛ حيث يواصل الجيش الوقوف إلى جانب الحزب الاشتراكي الحاكم، وأظهر مادورو نفسه مرنًا للعقوبات الأمريكية.

وإتهمت كولومبيا والولايات المتحدة، مادورو بإيواء جماعات مسلحة مثل متمردي جيش التحرير الوطني بقيادة ماركسي في كولومبيا، وبأنهم على صلة بجميع الأشخاص من مهربي المخدرات إلى حزب الله.

وقال بومبيو: إن "مادورو يعمل الآن على عملية تشبه الكارتل أكثر من أي شيء آخر يمكن أن يصفه المرء؛ حيث أنه هذا ليس جيدًا بالنسبة لفنزويلا، إنه ليس جيدًا للبلدان المحيطة بفنزويلا".

وفي تعليقاته، أشاد بومبيو أيضًا بكولومبيا ودول أمريكا اللاتينية الأخرى لتصنيفها الأخير لحزب الله كمجموعة إرهابية.

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الكلمات المفتاحية

مايك بومبيو كولومبيا الولايات المتحدة المعارضة الفنزويلية الاجراءات الامريكية

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