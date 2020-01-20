النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"



وتناول أيضا تاريخ الذكاء الاصطناعى وتطوره، حيث أشار إلى أنه بدأ فى منتصف القرن العشرين مع اختراع الحاسوب الرقمى وهى ٱلة يمكنها اجراء العمليات الحسابية التى يقوم بها الانسان وتطور الذكاء الاصطناعى مع اوائل القرن الواحد والعشرين من خلال صناعة التكنولوجيا والثورة الكتولوجية الهائلة.



وأكد على أن أهتمام القيادة السياسية لتعظيم الذكاء الاصطناعى والذى جاء من خلال مبادرة السيد الرئيس فى مؤتمر شباب العالم الاخير لتواكب مصر التطور العالمى فى هذا المجال وتحقيق نهضة تنموية شاملة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال الصناعة والابتكار، ثم عرض الدكتور أحمد سلامة لأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم وفى مجال الطب والرعاية الطبية وأيضا مجال الزراعة والصناعة.



مع توضيح لأهم مميزات الذكاء الاصطناعى وهي ايجابية العمل الدائم والتطبيقات المهمة للحياة اليومية والقدرة على معالجة كم هائل من البيانات يقابله نسبة أخطاء قليلة أيضا من مميزاته كما أشار هو مساعدة الإنسان فى إنجاز المهام الصعبة مع تقليل نسبة الأخطاء والقدرة على التطوير الدائم.



وأشار إلى نموذج الذكاء الاصطناعي "صوفيا " وهى إنسان آلى يمكنه التواصل مع الإنسان وتستطيع إجراء حوار والرد على التساؤلات كما حدث في لقاءها مع حرم الرئيس خلال مؤتمر شباب العالم الأخير، مؤكدًا في نهاية اللقاء على أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرص غير مسبوقة في مجال الصناعة والابتكار.



نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعى وآفاق المستقبل"، وذلك بمشاركة جمع كبير من العاملين بالقطاعات والمديريات الحكومية وبعض ممثلى الشباب والمرأة ورجال الدين استضاف فيها المركز الدكتور احمد سلامة الاستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم وبحضور فريق عمل مركز النيل محمد هاشم مدير المركز والاستاذة حنان حمدي مدير البرامج.وتناولت الندوة التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتاريخ الذكاء الاصطناعي وتطوره واستخدماته وكيفية الاستفادة منه في تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠ بمجال التطوير التكنولوجي والثورة المعلوماتية.وتناول الدكتور أحمد سلامة التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي، والذي أشار إلى أنه في تعريف بسيط هو أحد فروع علم الحاسوب والتي ترتكز على قدرة الآلات والحاسوب الرقمية على القيام بمهام معينة تشابه المهام التى يقوم بها الإنسان مضيفا بمعنى آخر هى محاكاة الإنسان أو القدرات الذهنية البشرية فى رد الفعل والاستنتاج تجاه بعض المواقف والمهام المختلفة، مضيفا أيضًا الذكاء الاصطناعى يعمل على ثلاث عناصر أساسية هي التحليل والاستنتاج والاقتراح لبعض الحلول.