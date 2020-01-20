Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعى وآفاق المستقبل"، وذلك بمشاركة جمع كبير من العاملين بالقطاعات والمديريات الحكومية وبعض ممثلى الشباب والمرأة ورجال الدين استضاف فيها المركز الدكتور احمد سلامة الاستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم وبحضور فريق عمل مركز النيل محمد هاشم مدير المركز والاستاذة حنان حمدي مدير البرامج.

وتناولت الندوة التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتاريخ الذكاء الاصطناعي وتطوره واستخدماته وكيفية الاستفادة منه في تحقيق التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر٢٠٣٠ بمجال التطوير التكنولوجي والثورة المعلوماتية.

وتناول الدكتور أحمد سلامة التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي، والذي أشار إلى أنه في تعريف بسيط هو أحد فروع علم الحاسوب والتي ترتكز على قدرة الآلات والحاسوب الرقمية على القيام بمهام معينة تشابه المهام التى يقوم بها الإنسان مضيفا بمعنى آخر هى محاكاة الإنسان أو القدرات الذهنية البشرية فى رد الفعل والاستنتاج تجاه بعض المواقف والمهام المختلفة، مضيفا أيضًا الذكاء الاصطناعى يعمل على ثلاث عناصر أساسية هي التحليل والاستنتاج والاقتراح لبعض الحلول.

وتناول أيضا تاريخ الذكاء الاصطناعى وتطوره، حيث أشار إلى أنه بدأ فى منتصف القرن العشرين مع اختراع الحاسوب الرقمى وهى ٱلة يمكنها اجراء العمليات الحسابية التى يقوم بها الانسان وتطور الذكاء الاصطناعى مع اوائل القرن الواحد والعشرين من خلال صناعة التكنولوجيا والثورة الكتولوجية الهائلة.

وأكد على أن أهتمام القيادة السياسية لتعظيم الذكاء الاصطناعى والذى جاء من خلال مبادرة السيد الرئيس فى مؤتمر شباب العالم الاخير لتواكب مصر التطور العالمى فى هذا المجال وتحقيق نهضة تنموية شاملة من خلال رؤية مصر ٢٠٣٠ فى مجال الصناعة والابتكار، ثم عرض الدكتور أحمد سلامة لأهم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم وفى مجال الطب والرعاية الطبية وأيضا مجال الزراعة والصناعة.

مع توضيح لأهم مميزات الذكاء الاصطناعى وهي ايجابية العمل الدائم والتطبيقات المهمة للحياة اليومية والقدرة على معالجة كم هائل من البيانات يقابله نسبة أخطاء قليلة أيضا من مميزاته كما أشار هو مساعدة الإنسان فى إنجاز المهام الصعبة مع تقليل نسبة الأخطاء والقدرة على التطوير الدائم.

وأشار إلى نموذج الذكاء الاصطناعي "صوفيا " وهى إنسان آلى يمكنه التواصل مع الإنسان وتستطيع إجراء حوار والرد على التساؤلات كما حدث في لقاءها مع حرم الرئيس خلال مؤتمر شباب العالم الأخير، مؤكدًا في نهاية اللقاء على أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرص غير مسبوقة في مجال الصناعة والابتكار.
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
النيل للإعلام بالفيوم ينظم ندوة "الذكاء الاصطناعي وآفاق المستقبل"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر النيل للاعلام الفيوم اخبار

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الإمارات والهند تدشنان شراكة لتحقيق نحو 20 مليار دولار أمريكي.. (صور)

الإعلامي المصري محمد عبد الظاهر: "صحافة الذكاء الاصطناعي" هي الثورة القادمة في صناعة الإعلام

التفاصيل الكاملة لفعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي والتعليم بالصين

"aidmo" تنظم ندوة الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في لبنان

215 مليار دولار مكاسب المملكة من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعى

أول جامعة من نوعها.. الإمارات تقتحم مجال الذكاء الاصطناعي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status