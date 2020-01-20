معارض قطري: الدولة لا يحكمها قانون أو دستور والنظام قمعي

علق المعارض القطري جابري العري، على تعديلات قانون العقوبات في قطر، قائلًا إن التعديلات أثارت غضب الشعب القطر حتى وصل لتريند رقم واحد في الدولة.



وشدد "العري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، يجب على النظام القطري تطبيق تعديلات قانون العقوبات على مذيعي الجزيرة الذين يثيرون الشائعات والفتن وإثارة الرأي العام في الداخل والخارج.



ولفت المعارض القطري، إلى أن قطر لا يحكمها القانون ولا دستور، والنظام يعمل على قمع الشعب القطري، مشيرًا إلى أن قطر تعتقل المواطنين بسبب انتقاد موظف في الدولة، متابعًا: "يتم اعتقال النساء بسبب انتقاد موظف في الدولة"، مضيفًا أن قطر تعمل بدون مفتي ديني.

