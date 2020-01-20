Advertisements
Advertisements
Advertisements

معارض قطري: الدولة لا يحكمها قانون أو دستور والنظام قمعي

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:23 م
Advertisements
تميم
تميم
أمنية فوزي
Advertisements
علق المعارض القطري جابري العري، على تعديلات قانون العقوبات في قطر، قائلًا إن التعديلات أثارت غضب الشعب القطر حتى وصل لتريند رقم واحد في الدولة.

وشدد "العري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، يجب على النظام القطري تطبيق تعديلات قانون العقوبات على مذيعي الجزيرة الذين يثيرون الشائعات والفتن وإثارة الرأي العام في الداخل والخارج.

ولفت المعارض القطري، إلى أن قطر لا يحكمها القانون ولا دستور، والنظام يعمل على قمع الشعب القطري، مشيرًا إلى أن قطر تعتقل المواطنين بسبب انتقاد موظف في الدولة، متابعًا: "يتم اعتقال النساء بسبب انتقاد موظف في الدولة"، مضيفًا أن قطر تعمل بدون مفتي ديني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطر قانون العقوبات تعديلات القانون الجزيرة

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

طلب مفاجئ لـ"فايلر" يحرمه من هدية ثمينة بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

موضوعات متعلقة

عاجل.. الرئيس التركي يخرج عن صمته بشأن "طائرة تميم" (صور)

معارض قطري: تدخلات الحمدين في الدول الشقيقة أحدث الخراب والدمار

المعارضة القطرية: النظام القطري عار على شعبه والوضع غير مستقر

الهيل: الوضع غير مستقر في قطر.. ويؤكد: هدفنا كشف حقائق النظام المجرم

خالد الهيل: النظام القطري يهدر أموال الدولة وحقوق الأجيال القادمة

خالد الهيل: النظام القطري يهدر حقوق الأجيال القادمة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status