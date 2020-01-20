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على هامش منتدى دافوس.. ترامب يعتزم الاجتماع بهؤلاء القادة

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:14 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
الفجر
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كشف البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، عن "اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف زعماء العالم، عندما يتوجه إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية خلال هذا الأسبوع".

ومن بين القادة الذين سيجتمع الرئيس الأمريكي بهم، الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ورئيس الاتحاد السويسري سيمونيتا سوماروغا، إلى جانب رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

وعتزم الرئيس الأمريكي أيضًا الاجتماع برئيسة المفوضية الأوروبية أورسلا فون دير لين، وكذلك مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وذلك بحسب البيان الصادر من البيت الأبيض.

وتنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2020" غدًا الثلاثاء في المدينة السويسرية، وتمتد حتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، بحضور عشرات من زعماء الدول، إلى جانب مئات الخبراء ورجال الأعمال وممثلي الشركات.

المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2020"
هي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الاعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من اجل تشكيل العالمية، وايضا الأجندات الإقليمية والصناعية، وتأسست على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني التابعة لجنيف في سويسرا، كما افتتحت في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.

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الكلمات المفتاحية

منتدى دافوس دونالد ترامب دافوس ترامب الرئيس الأمريكي

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