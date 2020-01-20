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أحمد موسى لـ"القطريين": "أميركم بيكذب عليكم"

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:22 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن منظمات حقوق الإنسان في الدول الغربية لم تعلق على المرسوم الأميري القطري الصادر يوم 14 يناير الذي يقيد الحريات أو الإعلام التركي.

ووجه "موسى"، حديثه لـ"القطريين"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البد"، مساء الاثنين قائلًا: "أميركم بيكذب عليكم.. معندكمش إعلام كاذبون كاذبون".

وأشار إلى أن المرسوم لأمير الإرهاب هدفه تكميم أفواه شعبة؛ لدرجة أنه يحاسب من ينشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من ينقل المعلومات عن الأمير؛ بدعوى أنها تثير الرأي العام وتضر بالمصالح الوطنية.
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الكلمات المفتاحية

قطر الإرهاب أحمد موسى

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