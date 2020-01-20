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مجد القاسم يكشف عن تفاصيل كليبه الجديد "يا عسل"

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:13 م
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مجد القاسم
مجد القاسم
نور طلعت
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كشف الفنان مجد القاسم، عن تفاصيل أعماله الفنية الجديدة، قائلا: "انتهيت من تصوير أحدث أغنياتي كفيديو كليب والتي تحمل عنوان "يا عسل" وتكون الأغنية لون جديد أول مرة أقدمه في الغناء.

أضاف: "الأغنية من كلمات محمود عمر وألحان صلاح عطية وتوزيع نادر السيد حيث تم تصوير الفيديو كليب  بمنطقة ادرنالين بجوار جزيرة تيران بمدينة شرم الشيخ تحت إدارة المخرج ومدير التصوير دكتور ميدو بارون وإشراف عام ياسر السجيني". 

ومن المقرر أن تذاع الأغنية عبر جميع الفضائيات خلال الأيام القليلة المقبلة فور الانتهاء من عملية 
المونتاج بالتزامن مع بداية إجازة نصف العام الدارسي.
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