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تعليق ساخر لـ"أحمد موسى" على المرسوم القطري الصادر يوم 14 يناير

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:16 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الإعلامي أحمد موسى، على المرسوم الأميري القطري الصادر يوم 14 يناير الذي يقيد الحريات قائلًا: "اعتبارا من هذا اليوم منعت السلطات القطرية المواطنين من التحدث والكلام وإبداء آرائهم السياسية".

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البد"، مساء الاثنين، أن الـ 300 ألف قطري لا يمكنهم إبداء الرأي في أي شيء، متابعا: "القطري ليس له رأى وميقدرش يقول أن تركيا احتلتنا أو في قواعد أمريكية وتركية في بلدنا أو التحدث عن المليارات التي تنفق على الإرهاب والحرس الثوري الإيراني.. ولو تحدث مكانة السجن".

وأشار إلى أن الإعلامي القطري- الإخواني لم يتحدث عن المرسوم، معقبًا: "كنت أتمنى من صحفيي الجزيرة الاعتراض على قرارات الأمير.. لأنهم يكذبون على الملايين يوميا يوجعهم إلى تخريب أوطانهم تحت مسمى الحرية.. الجزيرة ملهاش دعوة بالموضوع تهتم بالدول الأخرى بس".
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الكلمات المفتاحية

قطر الفجر الرئيس القطري أحمد موسى

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