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هندوراس تصنف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:16 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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قال مسؤول أمني بارز، مساء اليوم الاثنين، إن حكومة هندوراس صنفت رسمياً حزب الله اللبناني المدعوم من إيران منظمة إرهابية.

وذكر نائب وزير الأمن في هندوراس لويس سوازو، "نعلن أن حزب الله منظمة إرهابية وسندرجها في سجل الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بأعمال الإرهاب وتمويلها".

كما إعتبر حزب الله المدجج بالسلاح، وهو جماعة شيعية إسلامية، قد صنفته أيضًا منظمة إرهابية من قبل الحكومة الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، أشار رئيس غواتيمالا الجديد أليخاندرو جياماتي، إلى أنه سيصف حزب الله بأنه جماعة إرهابية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسفارة غواتيمالا في إسرائيل في مدينة القدس.

واعتبرت كلتا الحركتين بمثابة ربط سياسة غواتيمالا الخارجية بشكل أوثق مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف وزير خارجية إسرائيل كاتز، خطوة حكومة هندوراس بأنها "خطوة مهمة في الحرب العالمية على الإرهاب"، وقال: إنها "بنيت على إجراءات مماثلة اتخذتها في الأشهر الأخيرة بريطانيا والأرجنتين وغيرها".

وقال كاتز، إنني أحيي حكومة هندوراس لقرارها المهم بإعلان حزب الله منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها".

وإعتبرت إسرائيل حزب الله، المدعوم من عدوه إيران، أكبر تهديد عبر حدوده. خاض الاثنان حربا في عام 2006.

كما قالت وزارة الخزانة البريطانية أو وزارة المالية في 17 يناير، إنها وسعت تجميد الأصول ليشمل حزب الله بأكمله بالإضافة إلى جناحه العسكري.

وفي العام الماضي، حددت الأرجنتين المجموعة التي تلومها على هجومين على أراضيها، كمنظمة إرهابية وجمدت أصولها في البلاد.

وشملت الدول الأخرى التي عينت حزب الله أو جناحه العسكري كمنظمة إرهابية، كندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

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الكلمات المفتاحية

هندوراس حزب الله الارهاب

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