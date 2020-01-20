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عضو بالقومي للمرأة يكشف أهمية قانون تنظيم النسل (فيديو)

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:12 م
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الدكتور هشام مخلوف
الدكتور هشام مخلوف
أمنية فوزي
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علق الدكتور هشام مخلوف، أستاذ السكان بجامعة القاهرة، وعضو المجلس القومي للمرأة، على مقترح قانون تنظيم النسل لمواجهة الزيادة السكانية، قائلًا إن هناك استراتيجية سكانية تتستهدف الحد من الإنجاب، ودور كل وزارة في ذلك.

وأضاف "مخلوف"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه تم الموافقة على هذه الاستراتيجية من رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن المشكلة في هذه الاستراتيجية أنه يتم تغييرها مع تغير الوزير، وتُنسى ولا تحقق مطالبها، ولذلك طالبوا بوضعها في إطار قانون.

وتابع أن المشكلة الرئيسية هي عدم وجود متابعة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تحدد دور كل وزارة في مواجهة الزيادة السكانية.

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الكلمات المفتاحية

قانون تنظيم النسل الزيادة السكانية الإنجاب أستاذ السكان

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