محافظ البحر الأحمر لـ "الفجر": خطة متكاملة لتنمية رأس غارب.. وإجراءات حاسمة لتفعيل منظومة النظافة

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن خطة عمله الفترة المقبلة، وأهم التكليفات التي تلقاها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن، وكانت أهم رسائله العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير متطلباتهم طبقًا للقانون.

وأضاف المحافظ في حوار خاص لـ"لفجر"، أن البيروقراطية التي كانت تشهدها المحليات جاري الانتهاء والقضاء عليها بأفكار من خارج الصندوق، وإلى نص الحوار.

أولا، أنقل لحضرتك تحيات الدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير جريدة الفجر، لتولى حضرتك منصب محافظًا للبحر الأحمر.

- بعد مرور ما يقرب إلى شهرين على توليك مسؤولية المحافظة، كيف استقبلت تعيينك في هذا المنصب؟

- اختيارى للمنصب تكليف وأيضًا واجب وطني يجب على كل مسؤول فى مكانه التكاتف والتعاون مع القيادة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- ما هى خريطة عمل اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الفترة المقبلة؟

- فتح جميع الملفات التي تهم أولا المواطنين وثانيًا العمل على تنمية المحافظة في جميع الاتجاهات ليلمس المواطنين التغيرات الحقيقية التى تعود عليه وعلى الأجيال القادمة بالنفع.

- محافظة البحر الأحمر بها 7 مدن.. ما رؤيه حضرتك لمدن البحر الأحمر بخلاف مدينة الغردقة؟

- أولا أنا مكلف محافظًا للبحر الأحمر ككل وليس مدينة بعينها، وجميع مدن المحافظة لها نفس الأولوية في التعامل مع جميع الملفات وعلى رأسها الاهتمام بالمواطن طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

- ما رؤية حضرتك في تنمية مدينة رأس غارب؟

- هناك خطط موضوعة لتنمية مدينة رأس غارب منها الترفيهي وأيضا الخدمي من بنية تحتية ومرافق وجاري العمل عليها من فترة وسيشعر المواطنين بتلك الخطط.

- هناك مطلب لأهالى مدينة رأس غارب فى إقامة شاطئ عام؟

- طبعا مطلب شرعي لأهالي مدينة تطل على البحر، وجاري العمل في إنشاء شاطئ عام بتكلفة 10 مليون جنيهًا ليليق بأهالي المدينة.

- هناك بعض المناطق بمدينة رأس غارب لم يتم استخراج لها رخص البناء رغم استخراج رخص للهدم؟

- ده فعلًا ولكن لحين تجميع أكبر عدد من الأهالي الراغبين في البناء وبعدها سيتم تنظيم واعتماد رسم هندسي معين من حيث الشكل والألوان وسيتم بعدها فورًا استخراج رخص البناء طبقًا لاعتماد هذا الرسم ليكون منظرًا حضاريًا.

- متى ينتهي مشروع الصرف الصحي بمدينة الغردقة؟

- ملف الصرف الصحي ملف متشعب وشائق للغاية ولكن جاري العمل على قدم وساق والانتهاء من هذا الملف تمامًا في شهر مارس المقبل.

- أهالي الغردقة تطالب بشاطئ عام يليق بأهالي المدينة والمترددين عليها؟

- بخصوص ذلك الملف جاري تخطيط من إنشاء شاطئ عام شمال المدينة على مساحة ما يقرب من كيلو ونصف الكيلو متر، بجانب أيضًا تطوير جزء من الشاطئ العام شاطئ"ميرت"، كما أيضا سيتم مخاطبة القوات المسلحة لاستغلال قطعة الأرض المواجهة لشاطئ ميرت لإقامة حديقة خضراء تكون أيضًا متنفس لأهالي والمترددين على المدينة السياحية، بجانب أيضًا وضع خريطة كاملة لتطوير وإعادة النظر في شواطئ المدينة واستغلالها لصالح الأهالي.

- هناك مشروع عملاق تم إقامته على أرض مدينة الغردقة وهو محطة اليسر لتحلية مياه البحر.. عقب تشغيل المحطة رسميًا تعددت



الشكاوى من مناطق ضخ المياه بها لعدم جودة المياه؟

- يرجع أسباب عدم جودة المياه لأسباب عديدة منها عدم إحلال وتجديد شبكة المياه التي تعمل عليها ويتم ضخ مياه محطة اليسر بها، ولكن ضمن خطة الرصيف وأيضًا إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي جاري تجديد أيضا شبكة مياه الشرب ليتم بعدها رصف الطرق.

- يوجد جزيرة في وسط شارع المطار وبه زراعات متغولة ومرتفعة من السهل أن يقع بها جرائم عديدة.. ما خطة المحافظة في تطوير تلك المنطقة؟

- هذه المنطقة كان تقدم أحد المستثمرين قديما ليقوم باستغلالها وزراعتها ببعض الأشجار المثمرة، ولكن جاري الانتهاء من مخطط لتطوير تلك المنطقة وسيكون هناك الاستغلال الأمثل لها ببعض المشروعات منها مكاتب سياحة تخدم المطار وقطاع السياحة بالكامل.

- منظومة النظافة بمدينة الغردقة متردية للغاية ولا تليق بالمدينة السياحية، فما خطتكم لهذا الملف؟

- منظومة النظافة بالمدينة تقوم بها إحدى الشركات المتخصصة في مجال النظافة وتم لفت نظر تلك الشركة لتحسين الأوضاع من حيث الاهتمام بالمنظومة فى جميع أنحاء المدينة وفي حين عدم تنفيذ المطلوب من الشركة سيتم اتخاذ قرار بفسخ العقد وتعاقد مع شركة أخرى.

- مارؤية حضرتك فى تنمية مدن جنوب المحافظة خاصة بعد افتتاح الرئيس لمطار برنيس؟

- مدن الجنوب لها أولوية خاصة من التنمية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستشهد منطقة الجنوب طفرة تنموية لم يسبق لها مثيل، أما عن افتتاح فخامة الرئيس لمطار برنيس يعمل على تشجيع الاستثمار في المنطقة وهناك تعاون بين شركة مصر للطيران المدني لتسيير رحلات طيران أسبوعيا لتشجيع الاستثمار بالمنطقة.