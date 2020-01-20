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القبض على نجار تحرش بطفلة في الشرقية

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:06 م
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أرشيفية
أرشيفية
سمر السيد
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تمكن ضباط مباحث أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، من القبض على نجار تحرش بطفلته.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير يفيد ضبط " ع ا ا " 24 عامًا مقيم بقرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير بتهمة التحرش بـ "م س أ م " 11 عامًا حيث استدرجها المتهم وتحرش بها مستغلا خروجها من المنزل بمفردها.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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نجار مصر الشرقية اخبار

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