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القبض على نجار تحرش بطفلة في الشرقية
الإثنين 20/يناير/2020 - 09:06 م
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سمر السيد
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تمكن ضباط مباحث أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، من القبض على نجار تحرش بطفلته.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير يفيد ضبط " ع ا ا " 24 عامًا مقيم بقرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير بتهمة التحرش بـ "م س أ م " 11 عامًا حيث استدرجها المتهم وتحرش بها مستغلا خروجها من المنزل بمفردها.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير يفيد ضبط " ع ا ا " 24 عامًا مقيم بقرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير بتهمة التحرش بـ "م س أ م " 11 عامًا حيث استدرجها المتهم وتحرش بها مستغلا خروجها من المنزل بمفردها.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
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