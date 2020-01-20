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ببا يتقدم بشكوى للجبلاية بسبب أحداث مباراة مطرطارس

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:05 م
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مظاليم
مظاليم
محمد الحسيني
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لايزال مسلسل الاعتداءات والاشتباكات بالقسم الثالث عرض مستمر خاصة بالمجموعة الرابعة والتى تضم أندية محافظات بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر ، الاشتباكات زادت وتيرتها بلقاء مطرطارس وضيفه ببا الرياضى بالجولة الرابعة عشر بالمجموعة الرابعة لتشهد قيام مسوؤلى ببا الرياضى بإرسال خطابات رسمية لاتحاد الكرة المصري ولجنة المسابقات ولجنة الحكام بجانب وزارة الشباب والرياضة وذلك للتحقيق فى أحداث المباراة التى انتهت بفوز مطرطارس بهدفين مقابل هدف .

وقال طه عطا ، عضو مجلس إدارة مركز شباب ببا الرياضى : "الاعتداء الذى تم على اللاعبين والجهاز الفنى هو الثانى خلال هذا الموسم فقد تم سابقا بمباراة اطسا الرياضى ، وباحداث مباراة مطرطارس قام بهاء عطا حكم اللقاء ببدأ المباراة فى الثالثة إلا ربع، اى بعد موعدها بنحو ربع ساعة وذلك لتواجد نحو 2000 مشجع للفريق المضيف وفشل حكم المباراة والأمن الغير كافى المتمثل فى وجود ضابط شرطة وفردين أمن فى إخراج الجماهير بجانب عدم تواجد مراقب المسابقات أو مراقب الحكام أو سيارة الإسعاف حتى نهاية المباراة".

وأضاف قائلا : "مع إصرار حكم المباراة على بداية اللقاء رغم الظروف السابق ذكرها وهو ما أثر فنيا على أدائه ونتيجة للضغط الجماهيرى حدثت أخطاء قاتلة تمثلت فى أنه رغم تقدم ببا بهدف إلا أن حكم اللقاء احتسب 4 دقائق وقت بدل من الضائع ورغم انتهاء الوقت إلا ان لاعبي مطرطارس احرزوا هدف وقامت جماهير مطرطارس بالنزول لأرض الملعب وتوقفت المباراة فى ظل مطالبة الجهاز الفنى للفريقين بإنهاء اللقاء حرصا على سلامة اللاعبين إلا أن الحكم أصر على استئناف اللعب ونطلب شهادة الدكتور أحمد ساهر المساعد الأول وأحمد محمود المساعد الثانى بتلك الواقعة وبعدها نجح لاعبي مطرطارس فى إحراز الهدف الثانى وقام الحكم بالجرى لخارج الملعب عقب الهدف الثانى لمطرطارس" .

وطالب مسوؤلو ببا الرياضى خلال الخطاب المرسل لجميع الجهات وخاصة اتحاد الكرة المصرى بضرورة احتساب نقاط المباراة لصالح ببا الرياضى بجانب عدم إقامة اى مباراة على ملعب مطرطارس .

ويحتل مطرطاس المركز الثالث برصيد 22 فيما يحتل ببا المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط .
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