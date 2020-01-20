Advertisements
Advertisements
Advertisements

ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
كشف اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن موعد عودته للمشاركة مع صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة وذلك بعد غيابه في الفترة الأخيرة بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا.


وقال ديمبيلي في تصريحات صحفية : "ذهبت إلى أسبيتار في الدوحة للتعافي من الإصابة التي لحقت بي في المباراة ضد بوروسيا دورتموند، ومنذ البداية نصحوني بالذهاب إلى هذا المركز الطبي، بسبب جودته العالية في الطب الرياضي، ونصحني بذلك زميلي أومتيتي".


وأضاف : "إن مركز أسبيتار هو مركز طبي جيد للغاية، فريق الأطباء والممرضين الموجودين فيه، يساعدوك على العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وأدعو اللاعبين والرياضيين للمجيء إلى قطر، للتعافي من إصاباتهم، بفضل كل الإمكانات التي توجد في هذا المركز الطبي".


وتابع : "كأس العالم في قطر عام 2022، بالتأكيد سوف ينجح، بفضل التسهيلات التي تقدم في هذا البلد".

Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ ساعتين

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

ديمبيلي يكشف موعد عودته للمشاركة مع برشلونة

منذ ساعة

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

08:02 م

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status