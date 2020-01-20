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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20-1-2020

الإثنين 20/يناير/2020 - 09:01 م
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أسعار الأسمنت
أسعار الأسمنت
الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19-1-2020 الأحد 19/يناير/2020 - 08:16 م
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أسعار الأسمنتأسعار الأسمنت الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم

حافظت أسعار الأسمنت على الاستقرار اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليواكب التراجعات الجديدة في أسعار الحديد لتحريك حالة الركود الضاربة في سوق مواد البناء، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:

أسعار الأسمنت المسلح

مسلح العربية للأسمنت سجل 775 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد" 768 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك 770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 765 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص 773 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري 763 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء 755 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان 775 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي  سجل سعر 783 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف 768 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت الأبيض

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن


أسعار الأسمنت مخلوط

سعر أسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 713 جنيها للطن

سعر أسمنت الواحة 720 جنيها للطن


أسعار الأسمنت المقاوم

أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 810 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن

السويس سي ووتر سجل سعر 810 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم سجل سعر 818 جنيهًا للطن
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