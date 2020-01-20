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أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20-1-2020
الإثنين 20/يناير/2020 - 09:01 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19-1-2020 الأحد 19/يناير/2020 - 08:16 م
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أسعار الأسمنت اليوم
حافظت أسعار الأسمنت على الاستقرار اليوم الإثنين، بعد أن تراجعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليواكب التراجعات الجديدة في أسعار الحديد لتحريك حالة الركود الضاربة في سوق مواد البناء، وتنشر بوابة الفجر فيما يلي أخر تحديث لأسعار الأسمنت في السوق المحلى:
أسعار الأسمنت المسلح
مسلح العربية للأسمنت سجل 775 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت سجل سعر 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" 768 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك 770 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس 765 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص 773 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري 763 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء 755 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان 775 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف استقر ليسجل سعر 800 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي سجل سعر 783 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة استقر ليسجل سعر 765 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف 768 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت الأبيض
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
أسعار الأسمنت مخلوط
سعر أسمنت النخيل 713 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 713 جنيها للطن
سعر أسمنت الواحة 720 جنيها للطن
أسعار الأسمنت المقاوم
أسمنت أسيوط سعر 825 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر سجل سعر 810 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار سجل سعر 820 جنيها للطن
السويس سي ووتر سجل سعر 810 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم سجل سعر 818 جنيهًا للطن
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