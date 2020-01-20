بركات إبراهيم يعتذر عن الاستمرار في تدريب القيس

تقدم بركات إبراهيم المدير الفني لفريق مركز شباب القيس، باعتذار عن استكمال المهمة، كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم لمركز شباب القيس بدوري القسم الثالث.



وصرح رجب بديني المشرف العام على الكرة بالقيس، بأننا قمنا بفسخ التعاقد مع بركات إبراهيم بالتراضي، مشيرا إلى أن المدير الفني السابق تولي القيادة الفنية لمباراة إلى جانب أنه قد حصل علي راتبه في الفترة التي قضاها.



وأضاف بأنه سيتولي القيادة الفنية للفريق مرة أخري، خلفا لبركات إبراهيم الذي اعتذر عن استكمال.



وكان فريق مركز شباب القيس، قد تلقى هزيمة من فريق نادي ملوي، بثلاثة اهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة دوري القسم الثالث.



ويقود فريق مركز شباب القيس فنيا رجب بديني، يعاونه كل من هشام أحمد مدرب عام، وحسني فؤاد مدير كره، ناصر بانكس مدرب حراس مرمى، وعلاء إبراهيم إداري، وحسام محمد طبيب الفريق.