Advertisements
Advertisements
Advertisements

الشباب السعودي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:26 م
Advertisements
الشباب
الشباب
وكالات
Advertisements
تأهل فريق الشباب السعودي الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم اليوم الإثنين، بعد فوزه على الشرطة العراقي 1-0 في إياب دور الثمانية.

وكان الشباب فاز ذهاباً على الشرطة 6-0، ليتأهل بعد فوزه في مجموع المباراتين 7-0 للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 15 فبراير (شباط)، بعد تعادلهما ذهابا 1-1.

وسجل كريستيان جوانكا لاعب الشباب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد سعد عبد الأمير لاعب الشرطة في الدقيقة 49 من اللقاء.

Advertisements

أخبار تهمك

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ أقل من ساعة

رسميا.. ريال مدريد يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status