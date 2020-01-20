الشباب السعودي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

تأهل فريق الشباب السعودي الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية العربية لكرة القدم اليوم الإثنين، بعد فوزه على الشرطة العراقي 1-0 في إياب دور الثمانية.





وكان الشباب فاز ذهاباً على الشرطة 6-0، ليتأهل بعد فوزه في مجموع المباراتين 7-0 للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من فريقي اتحاد جدة السعودي وأولمبيك آسفي المغربي، حيث تقام مباراة الإياب بينهما يوم 15 فبراير (شباط)، بعد تعادلهما ذهابا 1-1.





وسجل كريستيان جوانكا لاعب الشباب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.





وشهدت المباراة طرد سعد عبد الأمير لاعب الشرطة في الدقيقة 49 من اللقاء.



