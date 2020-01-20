المنتج ميدو منيب يكشف عن تفاصيل ألبوم ساندي الجديد

كشف المنتج ميدو منيب، مالك شركة Pause Production عن تفاصيل تعاونه مع المطربة ساندي من خلال إنتاج ألبومها الغنائي الجديد "اتنين في واحدة"، حيث طرح منذ ساعات البوستر الرسمي للألبوم عبر حسابه الخاص بالفيسبوك.





وقال المنتج ميدو منيب،: "يضم الألبوم 8 أغاني متنوع مابين الرومانسي والدراما والهاوس، وتعاونت في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي،سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبد الوهاب، أحمد عبد السلام،





كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من ضمن أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم "زى التمثال".





واستكمل ميدو حديثه قائلًا: "تم تصوير جميع أغاني الألبوم كفيديو كليب، ويتم طرح أول أغنية من الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحمل عنوان" طبع الشتا" وهى من كلمات سلمى رشيد، ألحان هيثم نبيل، وتوزيع وإخراج كريم عبد الوهاب".





وأضاف ميدو،:"بذلنا قصارى جهدنا ليُخرج الألبوم بشكل يليق للجمهور، حيث بدأنا التحضيرات في الألبوم منذ أكثر من عام، وسيلاحظ الجمهور عند طرحه اختلاف في الكلمات والألحان مع الإحتفاظ بالشكل الموسيقى الذي تقدمه ساندي منذ بدايتها مثل Rock, Country.





وكشف ميدو، عن أسماء أغاني الألبوم وهى،:"زى التمثال، خشبة مسرح، ريموت حياتك، طبع الشتا، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، كان عادي، كيس اسود".





وفي نهاية حديثه أعرب عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنانة ساندي، متمنيا لها النجاح والتوفيق في جميع أعمالها الفنية.





جدير بالذكر أن آخر تعاون فني جمع بين ساندي والمنتج ميدو منيب، أغنية "قلبين" من فيلمها عيش حياتك والذي يكون من بطولتها مع الفنان سامح حسين ونخبة آخرى من الفنانين.