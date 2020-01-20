مليون مشاهدة لأغنية حكيم الجديدة "الموضة السنة دي"

حققت أغنية" الموضة السنة دي" للفنان حكيم مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد ٤ أيام من طرح الكليب.



فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي"والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق .





أغنية " الراجل الصح":



أغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .



يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .