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لاعب تشيلسي يوافق على الإنضمام لإنتر ميلان .. والكشف الطبي غداً

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:19 م
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تشيلسي
تشيلسي
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير إنجليزية، أن لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي والمعار لنادي فناربخشة التركي فيكتور موسيس وافق بشكل رسمي على الإنضمام لنادي إنتر ميلان الإيطالي، في فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، سيقوم موسيس بقطع إعارته مع فناربخشة التركي، والتحول لإنتر ميلان، لإستكمال الموسم على سبيل الإعارة.

ومن المقرر أن يتوجه النيجيري الدولي السابق نحو مدينة ميلانو، لتوقيع الكشف الطبي قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.

وجاء طلب ضم موسيس بناء على رغبة من المدير الفني للنيرادزوري أنطونيو كونتي، والذي سبق له الإشراف على تدريب اللاعب في الفترة بين عامي 2016 و 2018.

ولعب موسيس دوراً محورياً في رسم 3-4-3 والذي حصد به أنطونيو كونتي لقب الدوري الإنجليزي موسم 2016-2017.

ولا يعد موسيس اللاعب الوحيد المطلوب من البلوز والمطلوب من قبل المدرب أنطونيو كونتي، حيث يهتم الإنتر بخدمات الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو.

وسيعد النيجيري ثاني صفقات إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد قائد مانشستر يونايتد أشلي يونج.

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