سرقة فرع بنكي بسيدي حسين: الأبحاث الأولية تفيد بتسلّل السارق عبر النافذة

وقعت سرقة أحد الفروع البنكية الكائنة بمفترق بن دحة في سيدي حسين بالعاصمة، ولم يتمّ إلى الآن تحديد المبلغ المالي المفقود من قبل مصالح البنك المتضرر.





وبحسب ما أفادت به موزاييك نقلا عن مصدر أمني، فإن الحادثة لم تكن عملية سطو بل عملية سرقة، و تعهّدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإجراء الأبحاث.



