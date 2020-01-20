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سرقة فرع بنكي بسيدي حسين: الأبحاث الأولية تفيد بتسلّل السارق عبر النافذة
الإثنين 20/يناير/2020 - 08:02 م
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مروى الجلاصي
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وقعت سرقة أحد الفروع البنكية الكائنة بمفترق بن دحة في سيدي حسين بالعاصمة، ولم يتمّ إلى الآن تحديد المبلغ المالي المفقود من قبل مصالح البنك المتضرر.
وبحسب ما أفادت به موزاييك نقلا عن مصدر أمني، فإن الحادثة لم تكن عملية سطو بل عملية سرقة، و تعهّدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإجراء الأبحاث.
وقد أفاد ذات المصدر بأن الأبحاث الأولية أظهرت أن إحدى نوافذ البنك كانت مفتوحة ولم تتعرض إلى الخلع، مؤكدا أن الأبحاث متواصلة لمعرفة إن كان من تركها مفتوحة كان متعمّدا أو عن غير قصد.
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