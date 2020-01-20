الشروط والمستندات المطلوبة لقبول دفعة جديدة من المتطوعين بالقوات المسلحة (فيديو)

أعلنت القوات المسلحة المصرية، عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين؛ للانضمام لصفوفها، وكذلك قصاصي الأثر لصالح قوات حرس الحدود.



واشترطت القوات المسلحة على الفئات المطلوبة للتطوع، أن يكون من الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها الأزهرية والمهنية والرياضية، بمجموع 60% كحد أدنى.

وبالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود، فيقبل الحاصلين على الإعدادية العامة وما يعادلها وراسبي الإعدادية والحاصلين على الشهادة الإبتدائية والملمين بالقراءة والكتابة، على أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان وقنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.



وتوضح "الفجـر" في الفيديو التالي، الشروط الواجب توافرها والأوراق المطلوبة: