ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب ومباراتي اليوم

تربع الأهلي على عرش ترتيب الدوري المصري بعد فوزه بثنائية على المقاولون العرب في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ليلة أمس الأحد الموافق 19\1\202، ضمن مبارايا الجولة الـ14 من بطولة الدوري.





الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري





ويتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، جراء الفوز في 12 مباراة متتالية بالبطولة، وله مباراتين مؤجلتين.





ترتيب المقاولون





ويتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ29 من 14 مواجهة لعبها، ويحتل وصافة ترتيب الدوري المصري، بعد الهزيمة من النادي الأهلي.





ترتيب الدوري المصري بعد مبارايات اليوم





واستُئنفت اليوم مبارايات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، والتي غيرت من شكل منتصف وآخر ترتيب الدوري المصري بعدما أقيمت مباراتين بين أسوان ودجلة، والمباراة الثانية جمعت طلائع الجيش فريق الاتحاد السكندري، زعيم الثغر.





دجلة في المركز 12 من ترتيب الدوري المصري





وحقق دجلة فوزًا غاليًا على فريق أسوان، بـ3 أهداف مقابل هدف، وضعه في المرتبة الـ12 من ترتيب الدوري المصري، بعدما وصل إلى النقطة الـ13، في حين تذيل أسوان الجول بـ9 نقلط عقب الهزيمة.





ترتيب الدوري المصري.. الاتحاد والجيش





وتعلب الاتحاد السكندري (زعيم الثغر)، على نظيره طلائع الجيش، وخارج ملعبه بثلاثية نظيفة رفعت رصيده إلى النقطة الـ25 في المركز الثالث بينما توقف رصيد الجيش عند النقطة الـ11 ويقع في المركز الـ15 من ترتيب الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الدوري المصري:





1- الأهلي 36

2-المقاولون 29



3- الاتحاد 25

4- الزمالك 24

5- الإنتاج الحربي 21

6- الأهرام 20

7- إنبي 20

8- سموحة 19

9- حرس الحدود 18

10- الإسماعيلي 18

11- المصري 16

12 وادي دجلة 13

13- الجونة 12

14- مصر المقاصة 11

15- طلائع الجيش 11

16- نادي مصر 11

17- طنطت 10

18- أسوان 9



