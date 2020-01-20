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خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:02 م
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وليد أزارو
وليد أزارو
عمر محمد
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شهدت مفاوضات النادي الأهلي مع الاتفاق السعودي في الساعات الماضية تطورات جديدة حول التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع السنغالي أليو بادجي في يناير الجاري لمدة 4 مواسم ونصف من فريق رابيد فيينا النمساوي.

وعلم "الفجر الرياضي" أن نادي الاتفاق السعودي رفع عرضه للتعاقد مع المغربي وليد أزارو في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقدم نادي الاتفاق السعودي عرض جديد لمسؤلي النادي الأهلي بالحصول على خدمات المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء على سبيل الإعارة مقابل 750 ألف دولار بعدما توقف العرض الأخير للنادي السعودي عند 500 ألف دولار فقط في الأيام الماضية.

ودخل المغربي وليد أزارو في صدام مع السويسري فايلر بعد خروجه من قائمة مباراة طنطا بالدوري الممتاز واعتراضه بشكل غير لائق على قرار السويسري ثم تغريمه 200 ألف دولار بسبب ما بدر منه قبل المباراة.

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