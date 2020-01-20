محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "كازانوفا"

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو جديد لأحدث أغانية التي تحمل اسم "كازانوفا"، على حسابه الشخصين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق رمضان، على مقطع الفيديو قائلًا:"كازانوفا بعد قليل على قناتي الرسمية على يوتيوب".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "نجاح ان شاءالله" وأضاف آخر"الاسطورة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نمبر وان".



ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية أغنية "رايحين نسهر"، الذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية عبر قناته الحاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من إخراج كريم الحسيني الذي تعاون معه في كل أعماله الغنائية.