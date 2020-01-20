Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة "كازانوفا"

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:17 م
Advertisements
محمد رمضان
محمد رمضان
رشا عادل
Advertisements
نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو جديد لأحدث أغانية التي تحمل اسم "كازانوفا"، على حسابه الشخصين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق رمضان، على مقطع الفيديو قائلًا:"كازانوفا بعد قليل على قناتي الرسمية على يوتيوب".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "نجاح ان شاءالله" وأضاف آخر"الاسطورة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نمبر وان".

ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية أغنية "رايحين نسهر"، الذي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية عبر قناته الحاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من إخراج كريم الحسيني الذي تعاون معه في كل أعماله الغنائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان عادل امام افلام جديدة افلام الزعيم اخبار الفن

أخبار تهمك

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

الآن

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ حوالي 3 ساعات

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - الاتفاق السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع وليد أزارو

منذ 37 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

رسميا.. ريال مدريد يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

بادجي يختار رقم قميصه مع الأهلي.. موعد الظهور الأول للعملاق السنغالي

منذ ساعة الا ربع

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ يوم

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ يوم

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

الآن

موضوعات متعلقة

بعد "نيمبر وان".. محمد رمضان يكشف عن أغنيته الجديدة (صورة)

محمد رمضان يوجه الشكر لطلبة الجامعة الأمريكية بعد تكريمه

تعرف على موعد طرح كليب "السلطان" للفنان محمد رمضان

وصلة رقص لمحمد رمضان برفقة صديقة النيجيري دامي

شاهد.. سلمي رشيد تشعل "إنستجرام" بإطلالة ذهبية (فيديو)

محمد رمضان ينشر بوستر أغنيته الجديدة"رايحين نسهر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز| chelsea vs arsenal live

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

كورة لايف yalla shoot مشاهدة تشيلسي وأرسنال بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة now

09:40 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status