خبير اقتصادي: السيسي أعطى زخمًا كبيرًا لقارة أفريقيا

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى زخمًا كبيرًا للقارة السمراء خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، من خلال الترويج للاستثمار في إفريقيا في كافة الفعاليات الدولية.



وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يشفق على جنوب إفريقيا التي ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي الفترة المقبلة، بعد ما قامت به القاهرة من زخم كبير في إفريقيا خلال ترأسها للاتحاد.



ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن أفريقيا قارة كبيرة ولديها مجالات متنوعة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته للاتحاد الإفريقي بحث عن تمول لمشاريع القارة، في ظل وجود تكالب من القوى الدولية للاستثمار في القارة السمراء.

