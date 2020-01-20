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"البترول" تُعلن عن اكتشافات جديدة خلال المرحلة المقبلة

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:00 م
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أمنية فوزي
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قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه يتوقع التوصل إلى اكتشافات بترولية وغاز جديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة وقعت 9 اتفاقيات بترولية باستثمارات 452 مليون دولار كحد أدنى.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم توقيع 4 اتفاقيات أخرى منذ أسبوع، موضحًا أن التعاقد مع الشركات العالمية في مجال البترول والغاز يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بمصر.

وطمأن المصريين بأن قطاع البترول يضع على رأس أولوياته توفير المنتجات البترولية للشعب المصري، والوضع أصبح مختلفا عما كان يحدث في الماضي من انقطاع للكهرباء ووجود طوابير أمام منافذ بيع أسطوانات الغاز، متابعًا: "نعتبر عام 2019 عام البترول بسبب الإنجازات الضخمة التي حققناها".
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وزارة البترول الفجر الغاز البترول

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