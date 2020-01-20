ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة بيراميدز

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وضمت قائمة مصر المقاصة كلًا من :-





حراسة المرمى : محمود حمدي ومحمد كوكو



خط الدفاع : محمد دبش وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد مودي وعاصم سعيد ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد كنارية ومحمد مسعد وميدو جابر ومحمد إبراهيم



خط الهجوم : أودو موسيس وصلاح أمين وعمرو مرعي وشميلس بيكلي.

