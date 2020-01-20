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محمد رمضان يضع معجب في مأزق ويجبره على ذبح "خروف"!

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:16 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
رباب مصطفي
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يشارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، بصورة جديدة له من كواليس حفلته في موسم الرياض عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره. 

وعلق "رمضان" على الصورة: "من أقوى حفلة في الرياض السعودية ثقة في الله نجاح" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وأبرز التعليقات على الصورة: "منور يا نجم لو رديت عليه ثاني بدبح خروف ثاني" ليرد عليه محمد رمضان: "وأنا شريكك في الثواب للمرة الثانية".

يذكر أن حفل دبي هو الحفل الأول لمحمد رمضان في العام الجديد بعد طرحه أحدث أغنياته "رايحين نسهر" والتي حققت نجاح كبير فور طرحها أول أيام العام الجديد.

فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر"

طرح الفنان محمد رمضان فيديو كليب أغنية "رايحين نسهر" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" الذي حققت نجاحاً كبيراً، وسط جمهوره وتخطت ال12 مليون مشاهدة بموقع"يوتيوب"، وكانت من إخراج محمد سامي .


يستعد الفنان محمد رمضان للسباق الرمضاني المقبل العام 2020 بمسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركه سنرجي.
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