الهلال يتعثر أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره الفيصلي، بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة الجولة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو أهداف اللقاء لصالح الهلال، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الفيصلي عند الدقيقة 47.



وأدرك خاليم هيلاند هدف التعادل للفيصلي عند الدقيقة 55، قبل أن يحرز البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء عند الدقيقة 88.



فيما سجل خاليم هيلاند هدف التعادل القاتل من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 90+2، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بتعادل الفريقين إيجابيا بنتيجه 2-2.



واكتفى الهلال بنقطة واحدة إضافية في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، مقابل 21 نقطة للفيصلي في المركز الثامن.

