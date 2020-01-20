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فان دي بيك يوضح حقيقة انتقاله لريال مدريد

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:45 م
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بوابة الفجر
علي خلاف
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اشارت تقارير صحفية إسبانية سابقة إلى أن نادي ريال مدريد دخل في مفاوضات رسمية مع فان دي بيك نجم وسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تصريحات فان دي بيك حول مفاوضات ريال مدريد
وكشف فان دي بيك نجم وسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي حقيقة مفاوضاته مع الميرنجي للانضمام لصفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حيث قال الهولندي خلال تصريحات صحفية : "لا يوجد شيء رسمي من ريال مدريد، لا يوجد حتى عرض، هذا كل ما في الأمر ولم يتغير أي شيء طوال الموسم".

وأضاف نجم أياكس : "ريال مدريد فريق رائع، مثله مثل أياكس أيضًا، وفي حال بقيت هنا في هولندا، ستكون الأمور على ما يرام بالنسبة لي".

ريال مدريد أم مانشيستر يونايتد من يفضله فان دي بيك ؟
وعن مفاضلته بين مانشستر يونايتد وريال مدريد، في ظل اهتمام كل منهما للتعاقد معه، قال فان دي بيك " لا أريد المفاضلة بينهما، هما ناديان رائعان".


وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت تفوق ريال مدريد على مانشستر يونايتد، وحسم صفقة وسط الميدان الهولندي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، بعدما وافق اللاعب الشاب على الانضمام إلى صفوف المرينجي الذي لم يتقدم بأية عروض رسمية حتى الآن.
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