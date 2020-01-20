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خبير سياحي: 95 % من زوجات الفنانين ورجال الأعمال يلدن في أمريكا

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:50 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال عادل حمزة، الخبير السياحي، إن 95 % من رجال الأعمال في مصر والفنانين يقومون بالسفر إلى الولايات المتحدة للولادة، من أجل الحصول على الجنسية الامريكية.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدت اليوم"، مساء الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعمل حاليًا على إلغاء ما يسمى بسياحة الولادة، بسبب وجود عدد كبير من مواطني دول نيجيريا وبعض الدول الإفريقية، للجوء لهذا الأمر للحصول على الجنسية الأمريكية. 

وأشار إلى أن الرئيس الامريكي يقوم بذلك من أجل كسب تأييد اليمن المتطرف، في ظل وجود سعي لعزله من منصبه من قبل مجلس النواب الأمريكي.
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الكلمات المفتاحية

رجال الأعمال ‏ ترامب الجنسية الأمريكية أمريكا

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