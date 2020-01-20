خبير سياحي: 95 % من زوجات الفنانين ورجال الأعمال يلدن في أمريكا

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدت اليوم"، مساء الاثنين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعمل حاليًا على إلغاء ما يسمى بسياحة الولادة، بسبب وجود عدد كبير من مواطني دول نيجيريا وبعض الدول الإفريقية، للجوء لهذا الأمر للحصول على الجنسية الأمريكية.



وأشار إلى أن الرئيس الامريكي يقوم بذلك من أجل كسب تأييد اليمن المتطرف، في ظل وجود سعي لعزله من منصبه من قبل مجلس النواب الأمريكي.

