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ستيفاني صليبا تشعل "إنستجرام" في أحدث جلسة تصوير لها

الإثنين 20/يناير/2020 - 08:10 م
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ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا
رشا عادل
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نشرت الفنانة ستيفاني صليبا، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصور داخل كافية وكانت مرتدية "تيشرت شتوي بأكمام طويلة وشال فرو باللون الازرق وقبعة وبنطلون جينز وكان شعرها مرفوع واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم واكسسوارات بسيطة.

وعلقت ستيفاني، على الصور قائلة:"مين متلي بيشجع الفرو الإصطناعي ووقف يشتري الفرو الطبيعي".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور صليبا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"سؤال من وين كل هالجمال| وأضاف آخر "انتي جميلة باي شكل ستيفاني ياحبيبتي سواء طبيعي او صناعي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جميلة".

ويذكر أن آخر أعمال ستيفاني صليبا، مسلسل "دقيقة صمت"، الذي شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان عابد فهد وسلمى المصري.
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