حمدي المرغني يوجه رسالة لمحمد سعد: "أيقونة الكوميديا والسعادة بلا حدود النجم محمد سعد"

شارك الفنان حمدي المرغني جمهوره، بصورة جديدة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره



حيث ظهر حمدي المرغني في الصورة، برفقة الفنان محمد سعد ومحمد عبد الرحمن وعلق عليها:" أيقونة الكوميديا والسعادة بلا حدود النجم محمد سعد" .



ونال الصورة العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره، وكان من أبرز التعليقات التي وردت للصورة:" أحلي ممثلين كوميدين" .



مسلسل "سوبر ميرو"



سوبر ميرو" تدور أحداثه حول صحفية تدعى «أميرة» تتحول إلى بطلة خارقة وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية أثناء مساعدتها للناس، وهو من بطولة إيمى سمير غانم، وحمدى الميرغنى، ومحمد ثروت، وسمير غانم، ومن تأليف أحمد محيى، ومحمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان حمدي المرغني، هي مشاركته في بطولة مسلسل" فلانتينو" مع الفنان عادل إمام، داليا البحيري، وسليمان عيد، رانيا محمود ياسين، محمد الكيلاني، طارق الابياري، إخراج رامي إمام .