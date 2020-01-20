مخرج فيلم طلعت زكريا الأخير يكشف عن مفاجأة ويؤكد سمير غانم رحب بسببه!

أبدى ممدوح زكي، مخرج فيلم "الموقف"، سعادته الشديدة بخوض تجربته الإخراجية الأولى مضيفا أن العمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم.



وقال زكي في تصريحات خاصة لـ" الفجر الفني ": "هذه أول تجربة إخراجية لي، الحمدلله وجدت فيها مجموعة كبيرة من النجوم كان على رأسهم الفنان الراحل طلعت زكريا وهذا العمل كان آخر أعماله، والفنانة عايدة رياض والفنانة منة فضالي ومحمود فارس ومحمد رضا وطاهر أبو ليلة وأيمن منصور، والحمدلله ربنا وفقني في جمع أكبر عدد من الفنانين الكبار".



وكشف ممدوح زكي عن تفاصيل الدور الذي قدمه طلعت زكريا في آخر أعماله، وكيف تصرف بعد خبر الوفاة حيث قال " الفنان طلعت زكريا كان يتبقى له لعض المشاهد التي لم يتم تصويرها وأنا وكل فريق الإنتاج قررنا لتكريم الفنان الكبير أنه تتواجد المشاهد التي صورها وتكون المشاركة كضيف شرف ولم نحذف أي مشهد من المشاهد التي صورها".



وأشار مخرج فيلم "الموقف"، إلى أنهم وجدوا "تفصيلة" لحل المشكلة دون أن يؤثر غياب الفنان طلعت زكريا على سير العمل مؤكدا على تواجد دور الفنان طلعت زكريا؛ متمنيا التوفيق والنجاح للعمل والطاقم المشارك فيه.



وتحدث مخرج العمل عن الأحداث كيف تدور، حيث قال " أحداث الفيلم تدور حول سواق ميكروباص يتعرض لحادث وهو يسير في الطريق ومن المفترض أن هناك بنت هي الشاهدة الوحيدة في القضية التي ستكون ضده لكنه سيهرب ويبدأ رحلة البحث عن الشاهدة الوحيدة في القضية حتى يجدها في النهاية ويبدأ في إقناعها بالذهاب معه إلى المحكمة من أجل الإدلاء بشهادتها وإنقاذه من هذه الأزمة".



وأشار مخرج فيلم "الموقف"، إلى أنه سيتم إهداء الفيلم لروح الفنان طلعت زكريا، مضيفا أن العمل سيطرح في شهر 3 المقبل.



وكشف ممدوح زكي عن السبب وراء توقف تصوير الفيلم أكثر من مرة، حيث قال " الفيلم تم إيقافه لعدة أسباب من بينها أسباب إنتاجية بالإضافة إلى تغيير بعض الممثلين المشاركين في العمل بالإضافة إلى وفاة الفنان طلعت زكريا، وعلى الرغم من إيقاف العمل أكثر من مرة لكننا كنا نعود أقوى ونقدم المشاهد بشكل مميز دون حدوث أي تأثير".



وتطرق مخرج "الموقف" للحديث عن ظهور الفنان سمير غانم كضيف شرف، مشيرا إلى ترحيبه الشديد بالمشاركة دون أي اعتراض بعدما تم عرض الأمر عليه مضيفا في الوقت نفسه أن الممثلين الذين تم عرض الأمر عليهم لم يرفضوا خاصة أنه العمل الأخير للفنان طلعت زكريا.



وكشف زكي عن دور الفنان سمير غانم وقال " الاستاذ سمير يقدم دور دكتور في الفيلم ومن المنتظر أن يبدأ تصوير في الجلسة المقبلة".



وأتم حديثه " الفنانين المشاركين في العمل ساعدوني كثيرا ولم يشعروني مطلقا بأنها التجربة الإخراجية الأولى لي، وما شعؤت بصعوبته في التصوير كان في المشاهد الخارجية فقط".