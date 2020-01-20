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الاتحاد السكندري يقسو على طلائع الجيش بثلاثية في الدوري

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:07 م
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الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش
الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش
الفجر الرياضي
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حقق نادي الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب جهاز الرياضة العسكري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

أهداف زعيم الثغر جميعها جاءت في الشوط الثاني عن طريق إيمانويل أوكوي في الدقيقة 48 من تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس محمد بسام، قبل أن يضاعف أحمد رفعت النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 54.

 

وفي الدقيقة 68 نجح المهاجم المميز خالد قمر في إحراز الهدف الثالث بطريقة مميزة، لتنتهي المواجهة بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف نظيفة.

 

بهذا الفوز، رفع نادي الاتحاد السكندري رصيده من النقاط إلى 25 في المركز الثالث، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة الحادية عشر في المركز الخامس عشر.

 

وفي مباراة أخرى، كان نادي وادي دجلة قد حقق فوزا ثمينا على نظيره أسوان بثلاثة أهداف لهدف.

 

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طلائع الجيش رياضة الاخبار الرياضية الاتحاد السكندري اخبار الرياضة

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