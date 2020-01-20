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الفجيرة تستقطب أكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة لبطولتي التايكوندو

الإثنين 20/يناير/2020 - 07:00 م
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بوابة الفجر
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أُعلنت إمارة الفجيرة استضافة البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو وبطولة الفجيرة الدولية والمصنفة من عيار النجمتين G2 بنسختها الثامنة تحت رعاية ولي عهد الفجيرة ، الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ، وذلك بتنظيم نادي الفجيرة للفنون القتالية تحت اشراف اتحاد الإمارات للتايكوندو وذلك خلال الفترة من ٢٨ يناير إلى الثاني من فبراير المقبلين في مجمع زايد الرياضي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر نادي الفجيرة للفنون القتالية وبحضور العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو والمدير التنفيذي للنادي والسيد زايد السويدي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي والسيد نادر أبو شاويش مدير البطولة.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي بالشكر والامتنان إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه الكبير لإستضافة البطولة العربية وبطولة الفجيرة الدولية والتي أصبحت تحظى بسمعة طيبة عالمية وتستقطب عدد كبير من اللاعبين من مختلف دول العالم.

وأشار العميد أحمد حمدان الزيودي إلى أنه يتوقع مشاركة قياسية في البطولتين ويتمثل ذلك بمشاركة أكثر من ١٣٠٠ لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم في بطولة الفجيرة إلى جانب مشاركة أكثر من ٤٠٠ لاعب ولاعبة من الإمارات وعدد كبير كذلك من اللاعبين في البطولة العربية ومؤكداً أن هذه الأرقام تعكس مدى ثقة مجتمع التايكواندو العالمي بإستضافات إمارة الفجيرة وموقعها المتميز على الخارطة الرياضية العالمية عموماً والتايكواندو بشكلٍ خاص.

وتقدم العميد أحمد حمدان الزيودي بشكره وتقديره للاتحاد الدولي للتايكواندو والذي رفع تصنيف بطولة الفجيرة الدولية إلى فئة G2 وهو الأمر الذي شجع المزيد من اللاعبين والدول على المشاركة بحثاً منهم عن النقاط التصنيفية ، كما شكر العميد "الزيودي" ، الاتحاد العربي للتايكواندو ، على قرارهم في منح إمارة الفجيرة شرف إستضافة البطولة العربية.

المنتخب الإماراتي جاهز للبطولة

من جانبه أشاد السيد زايد السويدي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي بجاهزية المنتخب الإماراتي في جميع فئاته للمشاركة في البطولة العربية وبطولة الفجيرة الدولية.

كما تحدث "السويدي" عن زيادة عدد ممارسي رياضة التايكواندو في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة زمنية قصيرة وأن الطموح لا يزال قائم في توسيع القاعدة أكثر فأكثر متمنياً التوفيق لجميع لاعبي دولة الإمارات في البطولتين.

بدوره عبر مدير البطولة ، السيد نادر أبو شاويش ، عن سعادته بعدد اللاعبين والدول التي قامت بتسجيل حضورها في البطولتين العربية والفجيرة مؤكداً أن هنالك العديد من الدول التي ستشارك للمرة الأولى في بطولة الفجيرة لاسيما من أمريكا الجنوبية مثل البرازيل وهايتي وبلغ عدد الدول المشاركة ٤٠ دولة والبطولة العربية تشهد مشاركة أكثر من ٦٠٠ لاعباً ولاعبة من ١٤ دولة وذلك يعكس مدى أهمية البطولتين ومستوى التنافس فيهما.

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