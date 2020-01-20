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الملك محمد السادس يزور ولي عهد أبو ظبي في مقر إقامته بالمغرب

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:57 م
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بوابة الفجر
الفجر
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زار ملك المغرب الملك محمد السادس، صباح اليوم الإثنين، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقر إقامته بالمغرب.

ونشر صحفي مغربي يدعي محمد واموسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للملك محمد السادس برفقة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الذي يزور حالياً المغرب، معلقاً عليها بـ"جلالة الملك محمد السادس يزور أخاه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في مقر إقامته الخاصة بعد وصوله الى المغرب قادما من برلين".

وأضاف الصحفي المغربي في نفس التدوينة، قائلا: "علاقات المغرب والإمارات لن يتمكن منها الصغار ولو عملوا لسنوات".

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