Advertisements
Advertisements
Advertisements

نادي الفجيرة يستضيف بطولة الامارات للتجديف الحديث

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

انطلقت مؤخرا منافسات بطولة الامارات للتجديف الحديث والتي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الامارات للشراع والتجديف الحديث، بمشاركة 60 متسابقا يمثلون كافة الاندية البحرية بالدولة ومن مختلف الجنسيات، وتضم اربع فئات في التجديف الحديث، وبمختلف الانواع، بدوره قال احمد ابراهيم محمد المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري: انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي بتنويع البطولات والاحداث الرياضية التي تساهم بدعم وتعزيز النجاح للرياضية الاماراتية.

يستضيف النادي هذا الحدث بشكل دوري وبما يتمتع به نادي الفجيرة البحري من بنى تحتية وواجهة بحرية كنواة لنجاح البطولات التي تستضيفها، وبتوجيهات الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس النادي نسعي لتنويع السباقات والنشاطات بالنادي لاسيما التجديف الحديث الكاياك تماشيا مع سياسة النادي، والتي نتطلع من خلال أكاديمية تدريب الناشئين الى تطوير ممارسة رياضتي الكاياك و التجديف الحديث بحيث تكون من المناشط الرئيسية فيها، والهدف في الاعوام القادمة تشكيل فريق تجديف من خريجي اكاديمية تدريب الناشئين .

 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. عرض رسمي لاستعارة وليد أزارو من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب برشلونة الجديد يحرج فالفيردي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انفراجة في أزمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ يوم

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

منذ يوم

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 22 ساعة

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ يومين

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

منذ ساعة و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ يوم

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ يوم

الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي لشهر يناير 2020 برقم هاتفك عبر رابط موقع المصرية للاتصالات E-Services وطرق السداد وفترة السماح te.eg

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يعاقب نجمه بسبب واقعة مباراة المقاولون

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:10 م

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الاتحاد time sport

رسمياً.. الزمالك يقيد كاسونجو في قائمة الفريق

06:37 م

بعد الاستغناء عن خدماته.. صالح جمعة يفاجئ الأهلي بقرار جديد

05:42 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

01:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status