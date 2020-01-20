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مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتي بجنوب الأقصر

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:56 م
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أرشيفية
أرشيفية
طاهر الحساني
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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين، اليوم الاثنين، في حادث تصادم سيارتين بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي هيئة إسعاف إقليم جنوب الصعيد، برئاسة الدكتور معمر عبدالهادي، بلاغًا، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي، بين قريتي توماس والنمسا، التابعين لمركز اسنا جنوبي الأقصر.

وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع " محمد ناجى سلطان 41 عامًا، وإصابة "محمود حسين حميد 40 عامًا"، و"عبده حسين حميد 49عامًا".

وتبين أن الحادث وقع بين سيارة نقل كفر الشيخ، وأخرى تحمل مواد بترولية، حيث تم تحويل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي، وايداع المتوفي بثلاجة الموتى.
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