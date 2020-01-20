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رسميا.. ريال مدريد يضم صفقة من العيار الثقيل

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:51 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم رسمياً ضم نجم الوسط البرازيلي الشاب ولاعب فريق فلامينجو رينير خيسوس.


ونشر النادي الملكي خبر إنضمام رينير على الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.


بلغت قيمة الصفقة 35 مليون يورو، حيث سيرتبط بعقد لمدة خمس سنوات ونصف مع ريال مدريد، ينتهي بحلول صيف عام 2026.


وأثار رينير إعجاب مسئولي ريال مدريد في الفترة الماضية، لا سيما بعد آدائه المتميز رفقة فريقه البرازيلي في مشوار الحصول على بطولة كوبا ليبرتادوريس 2019 على حساب ريفير بليت الأرجنتيني.


وبدأت المفاوضات مع رينير منذ حوالي شهر عقب إنتهاء بطولة كأس العالم للأندية في قطر نهاية العام المنصرم، والتي حل خلالها فلامينجو في المركز الثاني خلف ليفربول.


وسينضم رينير للثنائي البرازيلي الشاب في ريال مدريد رودريجو جوس وفينيسيوس جونيور، حيث سيتم تحديد موعد تقديمه للجماهير في وقت لاحق.

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