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مدرسة بكفرالشيخ تغرق في مياه الصرف الصحي (صور)

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:46 م
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بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أغرقت مياه الصرف الصحي المصحوبة بمياه الأمطار مدرسة قرية "الكفر الشرقي" للتعليم الأساسي التابعة لإدارة الحامول التعليمية بكفر الشيخ، مما أدى إلى غضب الأهالي وإطلاق استغاثات للمسئولين من أجل التحرك لإنقاذ الوشع وكسح المياه وإعادة المدرسة لهيئتها السابقه.

من جانبه، فقد وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع تراكمات مياه الأمطار بجميع مراكز ومدن المحافظة، وكذلك استمرار رفع حالة الطوارئ بجميع مراكز ومدن المحافظة مع الاستعداد التام والجاهزية القصوى خلال الأيام القادمة تحسبًا لسقوط أمطار ومجابهتها.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بمنع مغادرة كل من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.
مدرسة بكفرالشيخ تغرق في مياه الصرف الصحي (صور)
مدرسة بكفرالشيخ تغرق في مياه الصرف الصحي (صور)
مدرسة بكفرالشيخ تغرق في مياه الصرف الصحي (صور)
مدرسة بكفرالشيخ تغرق في مياه الصرف الصحي (صور)
مدرسة بكفرالشيخ تغرق في مياه الصرف الصحي (صور)
مدرسة بكفرالشيخ تغرق في مياه الصرف الصحي (صور)
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الكلمات المفتاحية

مياه الصرف الصحي مصر كفرالشيخ اخبار

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