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مفاجأة.. نيمار يوجه ضربة جديدة لبرشلونة

الإثنين 20/يناير/2020 - 06:38 م
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نيمار
نيمار
حسام مجدي
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يستعد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتوجيه ضربة قوية جديدة لناديه القديم برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.

برشلونة يظهر رغبة في إعادة نيمار

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت في وقت سابق أن نادي برشلونة أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع نيمار من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما أشارت التقارير إلى أن نيمار دخل في خلافات كثيرة مع إدارة باريس سان جيرمان وأصبح لا يمانع في العودة إلى نادي برشلونة من جديد.

نيمار يوجه ضربة قوية لبرشلونة

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نيمار غير رأيه في الساعات القليلة القادمة وقرر البقاء مع نادي باريس سان جيرمان وأكد أنه لا يمانع في تجديد عقده مع الفريق.

كما أكدت الصحيفة أن ممثلي نيمار بدأوا بالفعل في الاجتماع مع نادي باريس سان جيرمان ومناقشة كل الأمور حول تجديد عقد النجم البرازيلي مع الفريق الفترة القادمة.

مشاركات نيمار مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 15 مباراة فقط حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان

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