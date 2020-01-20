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"دون خسائر بشرية".. السيطرة على حريق في منزل ببنها
الإثنين 20/يناير/2020 - 06:37 م
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محمد نبيل
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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، من السيطرة على حريق بأحد المنازل في شارع ترعة الإشارة بعزبة السوق بمدينة بنها.
البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بوقوع حريق بأحد المنازل بعزبة السوق في بنها، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق.
وبالفحص تبين أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإزالة آثار الحريق.
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